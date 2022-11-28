Словарь Уэбстера назвал главное слово 2022 года

Детали

По определению словаря, газлайтинг – это психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и обычно приводит к замешательству, потере уверенности и чувству собственного достоинства, неуверенности в своих эмоциональных переживаниях и психической стабильности, зависимости от манипулятора.

"В эпоху дезинформации – фейковых новостей, теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков – газлайтинг превратился в термин нашего времени", – отметили составители словаря.

Как сообщили, в 2022 году зафиксирован рост количества поисков "газлайтинга" на 1740%. Высокий интерес к этому слову сохранялся в течение всего года.

Напомним

Словарь английского языка Collins Dictionary назвал "пермакризис" словом 2022 года.