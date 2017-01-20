Словенія планує направити військових до Латвії у рамках посилення НАТО

Однак перед остаточним рішенням це питання буде обговорюватися у парламенті Словенії.

Країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія) висловили занепокоєння з приводу агресивних дій з боку Росії. №сі три країни раніше входили до СРСР і у 2004 приєднались до альянсу. Крім того, країни підписали двосторонні безпекові угоди із США, які полегшують умови розгортання на їх території військ і техніки.

Нагадаємо, обраний президент Дональд Трамп вважає союз НАТО “застарілим”.