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Словенія планує направити військових до Латвії у рамках посилення НАТО

Словенія планує направити військових до Латвії у рамках посилення НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Словенія планує направити 50 військових до Латвії у рамках посилення присутності НАТО у країнах Балтії, повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Однак перед остаточним рішенням це питання буде обговорюватися у парламенті Словенії.

Країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія) висловили занепокоєння з приводу агресивних дій з боку Росії. №сі три країни раніше входили до СРСР і у 2004 приєднались до альянсу. Крім того, країни підписали двосторонні безпекові угоди із США, які полегшують умови розгортання на їх території військ і техніки.

Нагадаємо, обраний президент Дональд Трамп вважає союз НАТО “застарілим”.

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