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Словения планирует направить военных в Латвию в рамках усиления НАТО

Словения планирует направить военных в Латвию в рамках усиления НАТО

Киев • УНН

 • 8201 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Словения планирует направить 50 военных в Латвию в рамках усиления присутствия НАТО в странах Балтии, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" .

Однако перед окончательным решением этот вопрос будет обсуждаться в парламенте Словении.

Страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) выразили обеспокоенность по поводу агрессивных действий со стороны России. Эти три страны ранее входивших в СССР и в 2004 присоединились к альянсу. Кроме того, страны подписали двусторонние соглашения по безопасности с США, которые облегчают условия развертывания на их территории войск и техники.

Напомним, избранный президент Дональд Трамп считает союз НАТО "устаревшим" .

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