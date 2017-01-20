Словения планирует направить военных в Латвию в рамках усиления НАТО

Однако перед окончательным решением этот вопрос будет обсуждаться в парламенте Словении.

Страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) выразили обеспокоенность по поводу агрессивных действий со стороны России. Эти три страны ранее входивших в СССР и в 2004 присоединились к альянсу. Кроме того, страны подписали двусторонние соглашения по безопасности с США, которые облегчают условия развертывания на их территории войск и техники.

Напомним, избранный президент Дональд Трамп считает союз НАТО "устаревшим" .