Словаччина не чинитиме перешкод - Фіцо про виділення Україні 50 мільярдів євро від ЄС

Словаччина згодна й не буде чинити жодних перешкод у питанні затвердження фінансування з боку ЄС обсягом 50 мільярдів євро для України. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 24 січня, пише УНН.

Я розумію, що деякі наші заяви можуть викликати суперечки. Хочуть, щоб ми затвердили 50 мільярдів євро для України протягом наступних чотирьох років. Словаччина згодна і буде погоджуватися. Ми не будемо чинити жодних перешкод. Хочуть, щоб ми взяли участь у політичному запрошенні України до Європейського Союзу, хоча ми знаємо, що підготовка України дуже-дуже погана. Гаразд, ми також відповіли на це "так" і припускаємо, що зараз будуть переговори про вступ, які можуть тривати довше, але які мають бути виконані - сказав Фіцо.

Відповідаючи на запитання з приводу коментаря про те, що війни в Києві немає, який викликав великий резонанс, і що "це викликає час від часу побоювання, що Словаччина може стати для росії своєрідною п’ятою колоною в ЄС або принаймні допомогти путіну в його цілях в Україні", Фіцо відповів: "Хочу вас запевнити, пане колего, що в центрі моїх інтересів не росія, не Україна і навіть не США. У центрі моїх інтересів Словаччина, громадяни Словацької Республіки та труднощі, які мають наші громадяни у Словаччині".

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