Словакия не будет чинить препятствий - Фицо о выделении Украине 50 миллиардов евро от ЕС

Словакия согласна и не будет оказывать никаких препятствий в вопросе утверждения финансирования со стороны ЕС в размере 50 миллиардов евро для Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 24 января, пишет УНН.

Я понимаю, что некоторые наши заявления могут вызвать споры. Хотят, чтобы мы утвердили 50 миллиардов евро для Украины в течение следующих четырех лет. Словакия согласна и будет соглашаться. Мы не будем чинить никаких препятствий. Хотят, чтобы мы приняли участие в политическом приглашении Украины в Европейский Союз, хотя мы знаем, что подготовка Украины очень-очень плохая. Ладно, мы также ответили на это "да" и предполагаем, что сейчас будут переговоры о вступлении, которые могут длиться дольше, но которые должны быть выполнены - сказал Фицо.

Отвечая на вопрос по поводу комментария о том, что войны в Киеве нет, который вызвал большой резонанс, и что "это вызывает время от времени опасения, что Словакия может стать для россии своеобразной пятой колонной в ЕС или по крайней мере помочь путину в его целях в Украине", Фицо ответил: "Хочу вас заверить, господин коллега, что в центре моих интересов не россия, не Украина и даже не США. В центре моих интересов Словакия, граждане Словацкой Республики и трудности, которые имеют наши граждане в Словакии".

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