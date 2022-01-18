Словаччина спростувала інформацію NYT про участь у навчанні українських військових у країнах НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. За інформацією видання The New York Times, США планують тренувати українських військових у країнах НАТО на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну. Словаччина, яка входить до складу НАТО, спростувала інформацію. Про це повідомляє словацька газета Pravda із посиланням на джерела в уряді, пише УНН.
Деталі
Раніше у Білому домі, за інформацією The New York Times, повідомили, що планують навчати українських військових у країнах Альянсу, куди входить Словаччина.
Проте словацьке видання Pravda з посиланням на Міністерство оборони спростувало цю інформацію. Там заявили, що ніколи не обговорювали таку можливість.
Цитата:
"Ні на двосторонньому, ні на багатосторонньому рівні зі Словацькою Республікою ніколи не обговорювалася така можливість, інформація, про яку стало відомо із "секретного джерела" американської адміністрації. Таким чином, це не відповідає дійсності", - заявила в коментарі прессекретар Міноборони країни Мартіна Коваль-Какащікова.
Доповнення
14 січня видання The New York Times повідомило, що у Білому домі розглядають можливість організації навчання українських військових у прилеглих країнах, що входять до східного флангу НАТО. Йдеться, за даними видання, про Польщу, Румунію та Словаччину.
Наголошувалося, що крім матеріально-технічної підтримки та зброї, США та союзники по НАТО також нададуть медичне обладнання, послуги та навіть притулок під час вторгнення російських військ в Україну.
За словами американських чиновників, Сполучені Штати майже напевно поставлятимуть зброю Збройним силам України.