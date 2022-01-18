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Словаччина спростувала інформацію NYT про участь у навчанні українських військових у країнах НАТО

Словаччина спростувала інформацію NYT про участь у навчанні українських військових у країнах НАТО

Київ • УНН

 • 18151 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. За інформацією видання The New York Times, США планують тренувати українських військових у країнах НАТО на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну. Словаччина, яка входить до складу НАТО, спростувала інформацію. Про це повідомляє словацька газета Pravda із посиланням на джерела в уряді, пише УНН.

Деталі

Раніше у Білому домі, за інформацією The New York Times, повідомили, що планують навчати українських військових у країнах Альянсу, куди входить Словаччина.

Проте словацьке видання Pravda з посиланням на Міністерство оборони спростувало цю інформацію. Там заявили, що ніколи не обговорювали таку можливість.

Цитата:

"Ні на двосторонньому, ні на багатосторонньому рівні зі Словацькою Республікою ніколи не обговорювалася така можливість, інформація, про яку стало відомо із "секретного джерела" американської адміністрації. Таким чином, це не відповідає дійсності", - заявила в коментарі прессекретар Міноборони країни Мартіна Коваль-Какащікова.

Доповнення

14 січня видання The New York Times повідомило, що у Білому домі розглядають можливість організації навчання українських військових у прилеглих країнах, що входять до східного флангу НАТО. Йдеться, за даними видання, про Польщу, Румунію та Словаччину.

Наголошувалося, що крім матеріально-технічної підтримки та зброї, США та союзники по НАТО також нададуть медичне обладнання, послуги та навіть притулок під час вторгнення російських військ в Україну.

За словами американських чиновників, Сполучені Штати майже напевно поставлятимуть зброю Збройним силам України.

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