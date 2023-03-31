Словаччина вп'ятеро наростить виробництво боєприпасів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Словаччина планує збільшити виробництво боєприпасів для України, розповів міністр оборони країни Ярослав Надь журналістам під час візиту до Києва. Про це інформує УНН, посилаючись на tagesschau.
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Надь заявив, що Словаччина вже передала Україні обіцяну систему ППО "Куб" на додаток до перших чотирьох із 13 радянських винищувачів МіГ-29. За його словами, Братислава перебуває в процесі взяття на себе "ключової ролі у виробництві боєприпасів для України".
"Ми робимо конкретні кроки для збільшення виробництва 155-мм боєприпасів на наших підприємствах до п’яти разів", - наголосив Надь.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 31 березня, зустрівся зі словацьким колегою Едуарда Геґером. Він подякував Словаччині за надану військову підтримку з початку повномасштабного вторгнення, зокрема за рішення передати літаки МіГ-29.