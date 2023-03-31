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Шмигаль зустрівся з прем'єром Словаччини: подякував за військову допомогу Україні

Шмигаль зустрівся з прем'єром Словаччини: подякував за військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 300370 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві зустрівся зі словацьким колегою Едуарда Геґером. Він подякував Словаччині за надану військову підтримку з початку повномасштабного вторгнення, зокрема за рішення передати літаки МіГ-29, пише УНН з посиланням на Telegram Шмигаля.

Цитата

"Вітаю в Україні прем’єра Словаччини Едуарда Геґера. Словацька Республіка продовжує демонструвати солідарність із нами, рішучість у відстоюванні справедливості та демократичних цінностей. Сьогодні ключовим завданням для нас є перемога ворога на полі бою. Високо цінуємо рішення Уряду Словаччини передати літаки МіГ-29, пускові установки ЗРК "КУБ" та іншу зброю", - відзначив український прем'єр.

Деталі

Шмигаль наголосив, що надана зброя допоможе бійцям ЗСУ у звільненні українських територій, після чого "разом зі словацькими друзями та всією європейською родиною реалізуємо найбільший проєкт відновлення на континенті". Він також анонсував візит президентів Словаччини та Чехії у квітні цього року, що є "продовженням систематичних контактів".

Своєю чергою, Геґер зазначив, що для нього "за честь" знову відвідати Київ, і заявив, що підтримка Словаччиною України триватиме.

"Я дуже радо завжди кажу, що Україні не просто потрібно перемагати - вона переможе. Ви робите величезну роботу, демонструєте чудове лідерство, і це пробудило весь демократичний світ у боротьбі за цінності... Тепер усі знають, що таке росія, хто такий (президент рф, - ред.) володимир путін. Це тому, що ви дуже сміливі, ви не здалися, протистояли злу і бореться як леви", - підкреслив прем'єр Словаччини.

Нагадаємо

Сьогодні, 31 березня, в річницю звільнення Бучі до України прибули прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб.

Українські Національні Новини

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