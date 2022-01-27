Слідство розглядає декілька версій розстрілу у Дніпрі - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Слідство розглядає декілька версій розстрілу у Дніпрі, зокрема можливі не уставні відносини, які могли стати причиною вказаного злочину. Про це під час брифінгу у понеділок заявила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає кореспондент УНН.
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“Слідство розглядає декілька версій цієї трагедії, серед яких і можливі не уставні відносини, які могли стати причиною вказаного злочину. Інформація щодо бійки, яка трапилася кілька місяців тому та цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється слідчими ДБР”, — повідомила Сап’ян.
Деталі
ДБР також розпочало розслідування кримінального провадження щодо службової недбалості керівництва НГУ.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.