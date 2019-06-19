Слідчі просять РФ і Україну допитати причетних до катастрофи MH17

КИЇВ. 19 червня. УНН. Спільна слідча група (JIT) звернеться до влади України і Росії з проханням передати повістки підозрюваним у причетності до катастрофи рейсу MH17 і допитати їх. Про це сказав нідерландський прокурор Фред Вестербеке на брифінгу в Нідерландах Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи рейсу MH17, передає кореспондент УНН.