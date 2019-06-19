Слідчі просять РФ і Україну допитати причетних до катастрофи MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Спільна слідча група (JIT) звернеться до влади України і Росії з проханням передати повістки підозрюваним у причетності до катастрофи рейсу MH17 і допитати їх. Про це сказав нідерландський прокурор Фред Вестербеке на брифінгу в Нідерландах Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи рейсу MH17, передає кореспондент УНН.
"Ми в найкоротші терміни відправимо запит Російській Федерації передати повістку підозрюваним, які перебувають у Росії. Ми також попросимо Росію допитати підозрюваних щодо обвинувачень. Подібний запит буде направлений в Україну щодо підозрюваного-українця. Для всіх чотирьох підозрюваних ми не будемо робити запит на екстрадіцію, оскільки російська і українська Конституція забороняє екстрадіцію своїх громадян", - сказав Вестербеке.
За його словами, слідча група також знову закликає Російську Федерацію співпрацювати.
"У нас все ще є питання без відповідей. Наприклад, ми чекаємо відповіді на питання, звідки взявся "Бук", який потрапив на відео у липні 2014 року в складі конвою 53-й бригади РФ, і де він був 17 липня 2014 року? Ми задавали це питання більше ніж рік тому. Росія не відповідала і на інші наші запити, наприклад, чи працював підозрюваний Дубинський на уряд Росії в липні 2014 року. Це прості питання. Ми закликаємо РФ відповісти на них якомога швидше, як і на інші питання. Ми також готові отримати пряму реакцію підозрюваних", - додав він.
Нагадаємо, слідчі в Нідерландах назвали імена причетних до катастрофи MH17. СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи збиття MH17.
Раніше Спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", яка належить 53-й бригаді, яка є частиною ЗС РФ, з міста Курська в Російській Федерації.
Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що перебували на борту.