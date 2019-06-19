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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Следователи просят РФ и Украину допросить причастных к крушению MH17

Киев • УНН

 • 6888 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Совместная следственная группа (JIT) обратится к властям Украины и России с просьбой передать повестки подозреваемым в причастности к крушению рейса MH17 и допросить их. Об этом сказал голландский прокурор Фред Вестербеке на брифинге в Нидерландах Совместной следственной группы по расследованию катастрофы рейса MH17, передаёт корреспондент УНН.

Следователи просят РФ и Украину допросить причастных к крушению MH17

"Мы в кратчайшие сроки отправим запрос Российской Федерации передать повестку подозреваемым, которые находятся в России. Мы также попросим Россию допросить подозреваемых относительно обвинений. Подобный запрос будет направлен в Украину относительно подозреваемого-украинца. Для всех четверых подозреваемых мы не будем запрашивать екстрадиции, так как российская и украинская Конституция запрещает екстрадицию своих граждан", - сказал Вестербеке.

По его словам, следственная группа также вновь призывает Российскую Федерацию сотрудничать.

"У нас все еще есть вопросы без ответов. Например, мы ждем ответа на вопрос, откуда взялся "Бук", который попал на видео в июле 2014 года в составе конвоя 53-й бригады РФ, и где он был 17 июля 2014 года? Мы задавали этот вопрос более года назад. Россия не отвечала и на другие наши запросы, например, работал ли подозреваемый Дубинский на правительство России в июле 2014 года. Это простые вопросы. Мы призываем РФ ответить на них как можно скорее, как и на другие вопросы. Мы также готовы получить прямую реакцию подозреваемых", - добавил он.

Напомним, следователи в Нидерландах назвали имена причастных к катастрофе MH17. СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела сбития MH17.

Ранее Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", которая принадлежит 53-й бригаде, являющейся частью ВС РФ, из города Курска в Российской Федерации.

Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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