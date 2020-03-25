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Скрасити "надзвичайну ситуацію": серіали довжиною в 30 серій на 30 днів карантину

Київ • УНН

 • 52182 перегляди

Серіали на будь-який смак щоб не довелось нудьгувати

КИЇВ. 25 березня. УНН. Уряд сьогодні прийняв рішення ввести на 30 днів режим надзвичайної ситуації в Україні. Простіше кажучи, карантин триватиме ще місяць. Для тих, хто ламає голову над тим, чим би зайняти себе в цей місяць, УНН підібрав список непоганих серіалів тривалістю в 30 серій.

"Гострі картузи"

Британська кримінальна драма від Стівена Найта, прем'єра якої відбулася на BBC Two 12 вересня 2013 року. Поки вийшло 5 повноцінних сезонів серіалу по 6 серій в кожному, шостий сезон очікується влітку 2020 року.

Дія серіалу відбувається в Бірмінгемі після Першої світової війни. Сюжет "Гострих картузів" зав'язаний на історії вигаданої злочинної сім'ї Шелбі. Оцінка серіалу на IMDB 8.80.

"Блиск"

Американський комедійно-драматичний серіал, прем'єра якого відбулася на Netflix ще в 2017 році. Поки у "Блиску" три сезони. Дія розгортається у вісімдесятих роках двадцятого століття в Лос-Анджелесі. За сюжетом, молода дівчина Рут все життя мріяла стати відомою актрисою, але опинилася на телешоу в ролі жінки-рестлера. На IMDB серіал оцінили в 8.00.

"Корона"

Історичний драматичний телесеріал, що виходить на Netflix, присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II.

"Корона" розповідає про життя королеви Єлизавети II з її весілля в 1947 році до наших днів. Всього творці серіалу планують п'ять сезонів, в кожному з яких буде по десять часових епізодів, при чому в кожних двох сезонах відбуватиметься заміна акторів. На IMDB у серіалу захмарний рейтинг в 8.70.

"Нарко"

Американський телесеріал від Netflix, випущений в серпні 2015 року. Перші два сезони "Нарко" розповідають про становлення Пабло Ескобара в якості глави кокаїнового картелю, а також його протистояння з агентами УБН. На сайті IMDB його рейтинг становить 8.80 з 10.

"Еш проти зловісних мерців"

Телесеріал в жанрі комедії жахів. Серіал відноситься до франшизі "Зловісних мерців", де сьогодні вже є три фільми, ремейк, серіал і безліч коміксів. Має рейтинг 8.5 на IMDb.

Для любителів  мелодрам, поспішаємо повідомити, що рівно 30 серій в турецькому серіалі "Корольок - пташка співоча" 2013 року.

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