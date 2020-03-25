Скрасить “чрезвычайную ситуацию”: сериалы длиной в 30 серий на 30 дней карантина

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79378 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 94277 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101216 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100585 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108227 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95543 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104063 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106281 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131270 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130385 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 92667 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 95506 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

5 марта, 18:16 • 43508 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

18:37 • 101201 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

20:07 • 35005 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 108227 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 114254 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 142390 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 185060 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 169721 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 95563 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 104830 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 110303 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108590 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108093 просмотра
Актуальное
Скрасить “чрезвычайную ситуацию”: сериалы длиной в 30 серий на 30 дней карантина

Скрасить “чрезвычайную ситуацию”: сериалы длиной в 30 серий на 30 дней карантина

Киев  •  УНН

 • 52182 просмотра

Сериалы на любой вкус чтобы не довелось скучать

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правительство сегодня приняло решение ввести на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в Украине. Проще говоря, карантин будет длиться ещё месяц. Для тех кто ломает голову над тем, чем бы занять себя в этот месяц, УНН подобрал список неплохих сериалов продолжительностью в 30 серий.

“Острые козырьки”

Британская криминальная драма от Стивена Найта, премьера которой состоялась на BBC Two 12 сентября 2013 года. Пока вышло 5 полноценных сезонов сериала по 6 серий в каждом, шестой сезон ожидается летом 2020 года.
Действие сериала происходит в Бирмингеме после Первой мировой войны. Сюжет “Острых козырьков” завязан на истории вымышленной преступной семьи Шелби. Оценка сериала на IMDB 8.80.

“Блеск”

Американский комедийно-драматический сериал, премьера которого состоялась на Netflix ещё в 2017 году. Пока у “Блеска” три сезона. Действие разворачивается в восьмидесятых годах двадцатого столетия в Лос-Анджелесе. По сюжету, молодая девушка Рут всю жизнь мечтала стать известной актрисой, но оказалась на телешоу в роли женщины-рестлера. На IMDB сериал оценили в 8.00.

“Корона”

Исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix, посвящён правлению королевы Великобритании Елизаветы II.

“Корона” рассказывает о жизни королевы Елизаветы II с её свадьбы в 1947 году до наших дней. Всего создатели сериала планируют пять сезонов, в каждом из которых будет по десять часовых эпизодов, при чём в каждых двух сезонах будет происходить замена актёров. На IMDB у сериала заоблачный рейтинг в 8.70.

“Нарко”

Американский телесериал от Netflix, выпущенный в августе 2015 года. Первые два сезона “Нарко” рассказывают о становлении Пабло Эскобара в качестве главы кокаинового картеля, а также его противостояния с агентами УБН. На сайте IMDB его рейтинг составляет 8.80 из 10.

“Эш против зловещих мертвецов”

Телесериал в жанре комедии ужасов. Сериал относится к франшизе “Зловещих мертвецов”, где сегодня уже есть три фильма, ремейк, сериал и множество комиксов. Имеет рейтинг 8.5 на IMDb.

Для любителей мелодрам, спешим сообщить, что ровно 30 серий в турецком сериале “Королёк — птичка певчая” 2013 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы