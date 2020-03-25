Скрасить “чрезвычайную ситуацию”: сериалы длиной в 30 серий на 30 дней карантина

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правительство сегодня приняло решение ввести на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в Украине. Проще говоря, карантин будет длиться ещё месяц. Для тех кто ломает голову над тем, чем бы занять себя в этот месяц, УНН подобрал список неплохих сериалов продолжительностью в 30 серий.

“Острые козырьки”

Британская криминальная драма от Стивена Найта, премьера которой состоялась на BBC Two 12 сентября 2013 года. Пока вышло 5 полноценных сезонов сериала по 6 серий в каждом, шестой сезон ожидается летом 2020 года.

Действие сериала происходит в Бирмингеме после Первой мировой войны. Сюжет “Острых козырьков” завязан на истории вымышленной преступной семьи Шелби. Оценка сериала на IMDB 8.80.

“Блеск”

Американский комедийно-драматический сериал, премьера которого состоялась на Netflix ещё в 2017 году. Пока у “Блеска” три сезона. Действие разворачивается в восьмидесятых годах двадцатого столетия в Лос-Анджелесе. По сюжету, молодая девушка Рут всю жизнь мечтала стать известной актрисой, но оказалась на телешоу в роли женщины-рестлера. На IMDB сериал оценили в 8.00.

“Корона”

Исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix, посвящён правлению королевы Великобритании Елизаветы II.

“Корона” рассказывает о жизни королевы Елизаветы II с её свадьбы в 1947 году до наших дней. Всего создатели сериала планируют пять сезонов, в каждом из которых будет по десять часовых эпизодов, при чём в каждых двух сезонах будет происходить замена актёров. На IMDB у сериала заоблачный рейтинг в 8.70.

“Нарко”

Американский телесериал от Netflix, выпущенный в августе 2015 года. Первые два сезона “Нарко” рассказывают о становлении Пабло Эскобара в качестве главы кокаинового картеля, а также его противостояния с агентами УБН. На сайте IMDB его рейтинг составляет 8.80 из 10.

“Эш против зловещих мертвецов”

Телесериал в жанре комедии ужасов. Сериал относится к франшизе “Зловещих мертвецов”, где сегодня уже есть три фильма, ремейк, сериал и множество комиксов. Имеет рейтинг 8.5 на IMDb.

Для любителей мелодрам, спешим сообщить, что ровно 30 серий в турецком сериале “Королёк — птичка певчая” 2013 года.