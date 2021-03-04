Скільки коштує романтична вечеря до 8 Березня?

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Ви все ж зважилися привітати вашу кохану зі святом весни. Подарунок обраний, квіти куплені, але для повноти картини чогось не вистачає. УНН зібрав для вас ідеї для святкової вечері на двох. Ви цілком можете порадувати свою кохану вишуканим бенкетом, навіть якщо ви не Гордон Рамзі і не Ектор Хіменес Браво.

Сир, хліб і оливки

Сирна тарілка. Вона може бути як цілком самодостатньою вечерею у компанії з напоями, так і однією зі страв, поданих на романтичну вечерю для двох. Сміливо можете взяти за основу вечері дві, а то і три різновиди тарілок: сирну, м'ясну і рибну. Але не забувайте, сири примхливі і вимагають особливої уваги. Якщо ви взялися оформляти всі самостійно, то пам'ятайте, що не варто ставити все на одну тарілку, не варто різати сири ножем, яким секунду назад нарізали м'ясні чи рибні делікатеси, або лимон.

Якщо ви не замовляєте готову сирну тарілку, то зверніть увагу на сири місцевих фермерських господарств: вони будуть коштувати трохи дорожче, але подарують абсолютно незрівнянні смакові відчуття.

Можна придбати готовий сирний сет. Як правило, такий сет містить в собі напій, відповідний до представлених в ньому кількох видів сирів, а також соуси, іноді крекери або грісіні. Коштує такий набір у середньому від тисячі гривень.

Пам'ятайте прості правила: число сирів на сирній тарілці має бути непарним, а розташовувати їх необхідно за годинниковою стрілкою від ніжних до гострих. Для сервіровки добре підійде спеціальна сирна або просто дерев'яна кухонна дошка (важливо, щоб на ній до цього не обробляли нічого крім сирів або хліба). Доповнити сирну тарілку можна оливками, маслинами, білим хлібом, медом, горіхами, виноградом, різними ягодами, яблуком, грушею, сухофруктами, конфітюрами і соусами, хлібними паличками, печивом.

Якщо говорити про алкоголь, то це можуть бути як класичні сухі вина, так і десертне вино, ігристе, коньяк. Але пам'ятайте, чим вище градус вина - тим більш зрілим і насиченим повинен бути сир. До вечері плюсуємо середню вартість пляшки вина -150-200 грн. Приблизно у стільки ж вам обійдеться і коньяк, причому хорошої витримки: наприклад, SHABO Мodern Сollection.

Устриці

Мабуть, чи не найбільш вишуканою стане легка вечеря з устрицями і вином.

Якщо говорити про столицю, то зараз у Києві безліч ресторанів, що пропонують цих молюсків. Вартість однієї устриці стартує від 39 гривень. Але є молюски для гурманів, і за них доведеться заплатити від 200 гривень за штуку.

Якщо ви вирішили провести вечерю вдома, то пам'ятайте, що подаються молюски на круглому блюді, в ідеалі - на льоду. У центрі страви варто розмістити піалку з винним оцтом, часточки лимона або соус. Якщо ви не досвідчений гурман, що вміє з легкістю відкривати устриць, то краще подбати про те, щоб вони були відкритими (в ресторанах їх точно відкривають, якщо ви їсте їх тут же в закладі, а при доставці варто уточнити цей момент).

З алкоголю до устриць найкраще підходять білі сухі вина, а також ігристі сухі вина. Часто устриці доповнюють м'яким вершковим багетом з часниковим соусом. А якщо ви не готові є молюска сирим, то можна замовити запечених устриць.

Як правило, устриць подають дюжинами, але пам'ятайте, що це чистісінький білок і не всім легко засвоювати його у великих кількостях.

Дари морів

У продовження теми вишуканих делікатесів рекомендуємо звернути увагу на морепродукти. Тут вашу фантазію може обмежити лише бюджет і, не приведи господи, наявність у вашої коханої алергії.

Якщо ж перешкод немає, то варто визначитися з напрямком кухні: чи будуть це азіатські страви, вишукані європейські, варіації на тему звичного для нас "оселедця" або ж щось зовсім незвичайне.

Вартість плато з морепродуктів стартує десь від 300 гривень, а от "верхню планку" назвати буде складно. Наприклад, кілограмовий сет морських гадів потягне в середньому на півтори тисячі гривень. Правда, якщо ви вирішите доповнити його такими мешканцями морів і океанів, як морський чорт, креветки Гамба Роха, тюрбо, крабами або лобстерами, то ціна буде рости в геометричній прогресії.

Тартари, в залежності від рівня закладу і риби, використаної при приготуванні, будуть коштувати в середньому від 170 до 500 гривень за порцію.

Вартість креветок залежить не тільки від рівня закладу, а й від їх різновиду - за порцію невеликих білоногих креветок можна викласти від 50 гривень, а ось їхні побратими побільше коштуватимуть в рази дорожче.

До морепродуктів підійдуть як легкі салати із зелені з ніжними заправками, так і, наприклад, різотто. Якщо не знаєте, що ж вибрати, - не соромтеся запитати при замовленні.

Якщо ви хочете лише доповнити морепродуктами основну вечерю, то цілком можете самостійно зібрати тарілку з морепродуктів, але пам'ятайте, що вони повинні бути максимально свіжими і від перевіреного виробника. Краще купувати в спеціалізованих закладах, а не супермаркетах.

В алкоголі варто віддати перевагу легким ігристим винам, а якщо у вашому меню присутній балик або ікра, то можна зупинити свій вибір і на коньяку.

М'ясні делікатеси

М'ясні делікатеси у величезній кількості пропонують не тільки ресторани, а й супермаркети, а також фермерські господарства: купуючи в останніх, ви ще й підтримаєте локального виробника.

Якщо говорити про ресторанне меню, то тут можна звернути увагу на запечені реберця або ж вишукані страви італійської (оссобуко, аббакьо), а може бути, французької (качине конфі, Беф бургіньйон) кухонь. Якщо ви і ваша друга половинка віддаєте перевагу м'ясу у всій його красі, то зверніть увагу на стейк-хауси, яких зараз безліч у Києві - замовте і насолодіться прекрасним смаком рібайя, тібоун або філе-міньйон. Якщо ж кулінарні навички вам не зовсім чужі, то ви можете купити набір з витриманим і підготовленим для смаження м'ясом. У такому випадку, наприклад, класичний рібай у залежності від дозрівання буде коштувати від 30 до 50 гривень за сто грамів продукту, а якщо ви захочете здивувати мармуровим м'ясом, то вартість ста грамів продукту буде стартувати від 40 гривень.

Холодні м'ясні закуски можуть стати як основою вечері, так і доповненням до неї. Зверніть увагу на місцевих виробників і українські делікатеси: шовдарь, мацик, різного роду балики і шинку, паштети. Все це у великій кількості пропонують українські виробники.

Доповнювати м'ясні страви краще легкими салатами.

Вибір алкоголю до м'ясних страв досить широкий. Можете вибрати червоне вино, а можете і щось міцніше, наприклад, горілку або коньяк. Традиціоналісти можуть засудити нас, але коньяк цілком поєднуваний з білим нежирним м'ясом птиці і навіть з телятиною, якщо вона не гостра.

Але що б ви не обрали, скільки б грошей не витратили на вечерю, головне і найцінніше - увага. Будьте щедрі на неї. Дивуйте, імпровізують, вражайте!

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