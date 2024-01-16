Скандал в ефірі телемарафону: в одному із сюжетів з'явилась карта із "російським" Кримом
Київ • УНН
Український національний телемарафон "Об'єднані новини #Україна разом" викликав суперечки через демонстрацію карти, на якій окупований Крим був позначений як територія росії.
В ефірі національного телемарафону "Єдині новини #UAразом" показали карту, де окупований Крим позначений як територія рф, передає УНН.
Інцидент збурив соцмережі та викликав справжній скандал.
Карта з "російським" Кримом була включена у сюжет про комунальний колапс у рф. Його транслювали в ефірі сьогодні, 16 лютого, о 16.07.
В Україні розглядають можливість зміни формату телемарафону "Єдині новини"02.01.24, 16:28 • 32470 переглядiв
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Рівень довіри українців до загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. В грудні 2023 року він становив 43%.