Скандал в ефірі телемарафону: в одному із сюжетів з'явилась карта із "російським" Кримом

В ефірі національного телемарафону "Єдині новини #UAразом" показали карту, де окупований Крим позначений як територія рф, передає УНН.

Інцидент збурив соцмережі та викликав справжній скандал.

Карта з "російським" Кримом була включена у сюжет про комунальний колапс у рф. Його транслювали в ефірі сьогодні, 16 лютого, о 16.07.

В Україні розглядають можливість зміни формату телемарафону "Єдині новини"

Нагадаємо

Рівень довіри українців до загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. В грудні 2023 року він становив 43%.