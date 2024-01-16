Скандал в эфире телемарафона: в одном из сюжетов появилась карта с "российским" Крымом

В эфире национального телемарафона "Единые новости #UAвместе" показали карту, где оккупированный Крым обозначен как территория рф, передает УНН.

Инцидент возмутил соцсети и вызвал настоящий скандал.

Карта с "российским" Крымом была включена в сюжет о коммунальном коллапсе в рф. Его транслировали в эфире сегодня, 16 февраля, в 16.07.

В Украине рассматривают возможность изменения формата телемарафона "Единые новости"

Напомним,

Уровень доверия украинцев к общенациональному телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться. В декабре 2023 года он составлял 43%.