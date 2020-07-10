Скандал через заяви Саакашвілі: Україна запевнила Грузію, що це не позиція держави
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Міністерство закордонних справ України заявило, що публічні висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави. Також Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією. Про це УНН повідомляє з посиланням на коментар МЗС України.
“України високо цінує стратегічне партнерство з Грузією та підтверджує свою готовність розвивати двосторонні відносини у дусі дружби та добросусідства”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що попри пандемію Covid-19, ми активно працюємо над наповненням нашого партнерства практичними заходами.
“На порядку денному — імплементація Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, проведення Десятого засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, консультацій на рівні зовнішньополітичних відомств тощо”, — йдеться в коментарі.
Також МЗС повідомляє, що зміцнюється співпраця у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції. Спільними для двох країн є бепекові виклики і проблеми окупованих Росією територій наших держав.
Окрім того, реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на засадах довіри, взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного.
“У цьому зв’язку наголошуємо, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб і державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію Української держави. Публічні висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у МЗС Грузії викликали посла України через слова Саакашвілі про “нелегітимність уряду”.