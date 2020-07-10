У МЗС Грузії викликали посла України через слова Саакашвілі про "нелегітимність уряду"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. До Міністерства закордонних справ Грузії викликали Посла України в Грузії Ігоря Долгова для бесіди після того, як голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі назвав уряд Грузії "нелегітимним". Про зустріч повідомляє пресслужба МЗС Грузії, передає УНН.
"У Міністерстві закордонних справ Грузії відбулася зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії Ігорем Долговим. На зустрічі грузинська сторона ще раз підкреслила стратегічні відносини і дружбу між Грузією та Україною, а також висловила стурбованість з приводу неприйнятних заяв, зроблених українським чиновником про владу Грузії. Було відзначено, що такі дії, які також є порушенням законодавства Грузії, завдають значної шкоди відносинам двох країн", - йдеться в повідомленні МЗС.
Відзначається, що під час бесіди грузинська сторона висловила надію, що українська сторона "дасть правильну оцінку цьому факту, і обидві сторони докладуть зусиль для подальшого розвитку відносин".
За словами посла України, він передасть позицію офіційного Тбілісі до Києва.
Крім того наголошується, що сьогодні глава МЗС Грузії також зв'язався зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою з приводу заяви Михаїла Саакашвілі. В ході розмови глава МЗС України висловив стурбованість з приводу інциденту і пообіцяв прояснити ситуацію зі своїм колегою.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні голова комітету з оборони і безпеки парламенту Грузії Іраклій Сесіашвілі заявив, що висловлювання про уряд Грузії колишнього грузинського президента, голови Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, не залишаться без реагування, і за це "спитають з України".