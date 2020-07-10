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В Грузии угрожают "спросить с Украины" за заявление Саакашвили

В Грузии угрожают "спросить с Украины" за заявление Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 32544 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Высказывания о правительстве Грузии бывшего грузинского президента, председателя Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, не останутся без реагирования, и за это "спросится с Украины". Об этом заявил председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

"Никто не удивился очередной позорной пропаганде Саакашвили и его насыщенному ложью заявлению… Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием, однако, это одна часть, и общество это хорошо видит. Но вторая заслуживающая внимания тема, это то, что он представляет власти Украины. Он украинский публичный служащий, соответственно, когда он говорит о легитимации этой страны, само собой это не останется без реагирования, за это спросится с Украины, поскольку украинский публичный служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии, и в частности, тяжело слышать то, что публичный служащий Украины называет правительство Грузии нелегитимным. Разумеется, государство отреагирует на это", - заявил Сесиашвили.

Издание отмечает, что ранее третий президент Грузии Михеил Саакашвили сделал заявление относительно действующего правительства Грузии: "Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации. Это незаконная ситуация".

Как сообщал УНН, согласно решению правительства Грузии, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе должен был быть вызван для консультаций в Тбилиси, после назначения бывшего президента страны Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ в Украине.

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