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У Грузії погрожують "спитати з України" за заяву Саакашвілі

У Грузії погрожують "спитати з України" за заяву Саакашвілі

Київ • УНН

 • 32547 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Висловлювання про уряд Грузії колишнього грузинського президента, голови Виконавчого комітету реформ України Міхеіла Саакашвілі, не залишаться без реагування, і за це “спитається з України”. Про це заявив голова комітету з оборони і безпеки парламенту Грузії Іраклій Сесіашвілі, передає УНН з посиланням на “Грузия Online”.

“Нікого не здивувала чергова ганебна пропаганда Саакашвілі і його насичена брехнею заява... Він є політичним злочинцем перед своєю країною і розшукується грузинським правосуддям, однак, це одна частина, і суспільство це добре бачить. Але друга тема, яка заслуговує на увагу, це те, що він представляє владу України. Він український публічний службовець, відповідно, коли він говорить про легітимацію цієї країни, само собою це не залишиться без реагування, за це спитають з України, оскільки український публічний службовець втручається у внутрішньополітичні питання Грузії, і зокрема, важко чути те, що публічний службовець України називає уряд Грузії нелегітимним. Зрозуміло, держава відреагує на це”, - заявив Сесіашвілі.

Видання зазначає, що раніше третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі зробив заяву щодо чинного уряду Грузії: “Я вважаю, що уряд Грузії повністю нелегітимний. Я ні на секунду не визнаю його законність і ні на секунду не визнаю законність існуючої в Грузії ситуації. Це незаконна ситуація".

Як повідомляв УНН, згідно з рішенням уряду Грузії надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе мав бути викликаний для консультацій в Тбілісі, після призначення колишнього президента країни Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні.

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