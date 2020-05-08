Ошибка грузинской стороны: Зеленский прокомментировал отзыв посла

"У нас с грузинским народом - прекрасные отношения. Мы несмотря ни на консультации, не станем отзывать нашего посла в Украину. Отношения между нашими странами дольше любого руководство любой страны. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждом государстве кадровая политика касается только того государства и тех граждан, которые живут в этом государстве. Я думаю, что это наше решение, наша внутренняя политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт. Я являюсь Президентом Украины и я назначил его председателем Исполкома реформ", - заявил Президент.

Ранее сообщалось, что согласно решению правительства Грузии чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе будет вызван для консультаций в Тбилиси, после назначения бывшего президента страны Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ в Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.