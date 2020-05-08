Помилка грузинської сторони: Зеленський прокоментував відкликання посла

“У нас з грузинським народом - прекрасні стосунки. Ми незважаючи ні на які консультації, не будемо відкликати нашого посла в Україну. Стосунки між нашими країнами довші за будь-яке керівництво будь-якої країни. Мені здається, що це помилка грузинської сторони. Мені здається, що після консультацій усі сторони зрозуміють, що у кожній державі кадрова політика стосується тільки тієї держави і тих громадян, які живуть у цій державі. Я думаю, що це наше рішення, наша внутрішня політика. Пан Саакашвілі є громадянином України, у нього український паспорт. Я є Президентом України і я призначив його головою Виконкому ради реформ”, — заявив Президент.

Раніше повідомлялося, що відповідно до рішення уряду Грузії надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій в Тбілісі, після призначення колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.