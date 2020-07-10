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Скандал из-за заявлений Саакашвили: Украина заверила Грузию, что это не позиция государства

Киев  •  УНН

 • 16192 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины заявило, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства. Также Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на комментарий МИД Украины.

"Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что несмотря на пандемию Covid-19, мы активно работаем над наполнением нашего партнерства практическими мерами.

"В повестке дня - имплементация Положений о украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, проведение Десятого заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, консультаций на уровне внешнеполитических ведомств и т.д.", - говорится в комментарии.

Также МИД сообщает, что укрепляется сотрудничество в сфере европейской и евроатлантической интеграции. Общими для двух стран являются вызовы относительно безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий наших государств.

Кроме того, реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - отмечается в сообщении.

Напомним, в МИД Грузии вызвали посла Украины из-за слов Саакашвили о "нелегитимности правительства".

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