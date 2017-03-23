СК РФ звинуватив “Правий сектор” у викраденні російських журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації звинуватив заступника командира добровольчого українського корпусу “Правий сектор”, громадянина України Валентина Манька у викраденні російських журналістів у 2014 році. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.
“В ході спільної роботи слідчих СК Росії і оперативних служб встановлена причетність заступника командира добровольчого українського корпусу „Правий сектор“ (організація заборонена в Російській Федерації), громадянина України Валентина Манька до викрадення російських журналістів. Відносно нього винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст.126, 144 КК РФ (викрадення людини, перешкоджання журналістській діяльності)”, — йдеться в повідомленні.
За версією російського слідства, у червні 2014 року двоє співробітників російського телеканалу “Звезда” виконували редакційне завдання на території України. Під час шляху на таксі з Донецька в Дніпропетровськ їх автомобіль був зупинений на одному з блокпостів. За вказівкою В.Манька члени “Правого сектора”, погрожуючи зброєю, здійснили викрадення двох росіян, доставивши їх до Дніпропетровська.
Протягом доби, як повідомляє СК РФ, потерпілі незаконно утримувалися учасниками “Правого сектора”. При цьому В.Манько застосовував відносно російських журналістів фізичне насильство, вимагаючи відмовитися від поширеної в їх репортажах достовірної інформації про події, що відбуваються в Донбасі.
Згодом під тиском і за ультимативному вимогу влади Дніпропетровської області України російські журналісти були передані їх представникам і звільнені.
Відзначається, що “згодом під тиском і на ультимативну вимогу влади Дніпропетровської області України російські журналісти були передані їх представникам і звільнені”.
У СК РФ також зазначають, що шукають осіб, “які вчинили незаконне затримання в травні 2014 року громадян Російської Федерації — журналістів телеканалу” Лайф Ньюс “поблизу міста Краматорськ Донецької області”.
Як повідомляв УНН, СК РФ спрямував до суду справу росіянина з “Правого сектору”.