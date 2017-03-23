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СК РФ обвинил "Правый сектор" в похищении российских журналистов

СК РФ обвинил "Правый сектор" в похищении российских журналистов

Киев • УНН

 • 6750 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Следственный комитет Российской Федерации обвинил заместителя командира добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", гражданина Украины Валентина Манька в похищении российских журналистов в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.

"В ходе совместной работы следователей СК России и оперативных служб установлена ​​причастность заместителя командира добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (организация запрещена в Российской Федерации), гражданина Украины Валентина Манька к похищению российских журналистов. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.126, 144 УК РФ (похищение человека, препятствование журналистской деятельности)", - говорится в сообщении.

По версии российского следствия, в июня 2014 года двое сотрудников российского телеканала "Звезда" выполняли редакционное задание на территории Украины. Во время пути на такси из Донецка в Днепропетровск их автомобиль был остановлен на одном из блокпостов. По указанию В.Манька члены "Правого сектора", угрожая оружием, совершили похищение двух россиян, доставив их в Днепропетровск.

В течение суток, как сообщает СК РФ, пострадавшие незаконно удерживались участниками "Правого сектора". При этом В.Манько применял в отношении российских журналистов физическое насилие, требуя отказаться от распространенной в их репортажах достоверной информации о событиях, происходящих в Донбассе.

Впоследствии под давлением и при ультимативных требованиях власти Днепропетровской области Украины российские журналисты были переданы их представителям и освобождены.

Отмечается, что "со временем под давлением и на ультимативное требование власти Днепропетровской области Украины российские журналисты были переданы их представителям и освобождены".

В СК РФ также отмечают, что ищут лиц, "совершивших незаконное задержание в мае 2014 граждан Российской Федерации - журналистов телеканала" Лайф Ньюс "вблизи города Краматорск Донецкой области".

Как сообщал УНН, СК РФ направил в суд дело россиянина с "Правого сектора".

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