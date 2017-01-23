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СК РФ порушив справи проти п'яти росіян, пов'язаних з "Правим сектором"

СК РФ порушив справи проти п'яти росіян, пов'язаних з "Правим сектором"

Київ • УНН

 • 9167 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальі справи проти п'яти росіян, пов'язаних з "Правим сектором". Про це повідомила виконуючий обов'язки керівника управління взаємодії із засобами масової інформації відомства Світлана Петренко, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

Як повідомляється, підозрювані дотримуються радикальних поглядів і ідей фашизму і націоналізму. Вони вирушили на Україну в різний час і вступили до лав радикального угруповання. Двоє з них брали участь у каральній операції в Донбасі, інші ж займалися пропагандою в інтернеті і організацією масових акцій "Правого Сектора".

Представники відомства не уточнили, де зараз знаходяться пов'язані з екстремістами росіяни.

Вона уточнила, що справи порушені проти Ігоря Чудінова, Геннадія Хамраева, Георгія Стоцького, Романа Стрігункова і Олександра Валова.

Як повідомляв УНН, СК РФ заочно пред’явив звинувачення двом українським комбатам.

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