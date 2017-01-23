СК РФ порушив справи проти п'яти росіян, пов'язаних з "Правим сектором"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальі справи проти п'яти росіян, пов'язаних з "Правим сектором". Про це повідомила виконуючий обов'язки керівника управління взаємодії із засобами масової інформації відомства Світлана Петренко, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Як повідомляється, підозрювані дотримуються радикальних поглядів і ідей фашизму і націоналізму. Вони вирушили на Україну в різний час і вступили до лав радикального угруповання. Двоє з них брали участь у каральній операції в Донбасі, інші ж займалися пропагандою в інтернеті і організацією масових акцій "Правого Сектора".
Представники відомства не уточнили, де зараз знаходяться пов'язані з екстремістами росіяни.
Вона уточнила, що справи порушені проти Ігоря Чудінова, Геннадія Хамраева, Георгія Стоцького, Романа Стрігункова і Олександра Валова.
Як повідомляв УНН, СК РФ заочно пред’явив звинувачення двом українським комбатам.