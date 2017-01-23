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СК РФ возбудил дело против пяти россиян, связанных с "Правым сектором"

СК РФ возбудил дело против пяти россиян, связанных с "Правым сектором"

Киев • УНН

 • 9167 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела против пяти россиян, связанных с "Правым сектором". Об этом сообщила исполняющий обязанности руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации ведомства Светлана Петренко, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, подозреваемые придерживаются радикальных взглядов и идей фашизма и национализма. Они отправились в Украину в разное время и вступили в ряды радикальной группировки. Двое из них принимали участие в карательной операции на Донбассе, другие же занимались пропагандой в интернете и организацией массовых акций "Правого сектора".

Представители ведомства не уточнили, где сейчас находятся связанные с экстремистами россияне.

Она уточнила, что дела возбуждены против Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова.

Как сообщал УНН, СК РФ заочно предъявил обвинения двум украинским комбатам.

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