СК РФ опублікував відео слідчого експерименту в будинку Михайла Круга
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Слідчий комітет (СК) Росії опублікував відео слідчого експерименту в будинку співака Михайла Круга, який був убитий в 2002 році. Ролик розміщений на YouTube-каналі відомства, передає УНН.
Раніше стало відомо, що слідство встановило причетних до вбивства співака. За даними СК, злочинці хотіли викрасти антикваріат і цінності, вбивати Круга вони не планували. Як повідомляється, безпосередній убивця співака Дмитро Веселов був убитий в 2003 році, в зв’язку з чим кримінальну справу припинено.
Михайло Круг був застрелений у власному будинку в Твері в ніч на 1 липня 2002 року. За даними правоохоронних органів, в будинок співака увірвалися двоє в масках з вогнепальною зброєю. В ході нападу він отримав поранення в груди і помер по дорозі в лікарню.
Як писав УНН раніше, СК РФ заявив, що “детально встановив обставини” вбивства Михайла Круга.