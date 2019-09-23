СК РФ заявив, що "детально встановив обставини" вбивства Михайла Круга

В ході роботи над встановленням причетних до скоєння злочину осіб в поле зору правоохоронних органів потрапили члени банди “Тверские волки”, що діяла в той час на території міста Твері і Тверської області. На причетність до скоєння вбивства Михайла Круга перевірявся в тому числі член зазначеної банди Олександр Агєєв, який повністю заперечував свою провину. Будь-яких прямих доказів, що свідчать про вчинення даного злочину Агєєвим, на той момент не було отримано. Однак в 2019 році в рамках здійснення слідчими Слідчого комітету діяльності по розкриттю злочинів минулих років отримана додаткова інформація про обставини скоєння вбивства Михайла Круга, в зв’язку з чим попереднє слідство у справі відновлено.

З метою перевірки отриманої оперативної інформації з виправних колоній, які перебувають в Ямало-Ненецькому автономному окрузі і Хабаровському краї, в Тверський слідчий ізолятор етаповані засуджені до довічного позбавлення волі за скоєння низки замовних вбивств члени банди “Тверские волки” Олександр Агєєв і Олександр Осіпов.

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“В ході проведення слідчих дій Агєєв зазначив мотиви, за якими вони проникли до будинку потерпілого, пояснивши при цьому, що вбивство співака не планувалося. Агєєв повідомив, що за вказівкою кримінального авторитета міста Твері, відомого в певних колах як „Лом“, який загинув у 2006 році, він спільно з Веселовим повинен був проникнути в житло Михайла Круга, якого, за інформацією, що була в розпорядженні учасників банди, спільно з сім’єю в зазначений вечір не повинно було бути вдома. Співучасники намір лише викрасти звідти антикваріат і цінності, після чого залишити місце скоєння крадіжки. За задумом замовника, Михайло Круг, виявивши факт розкрадання свого майна, звернеться до нього за допомогою, той „знайде“ викрадене, після чого співак стане йому зобов’язаним і буде виплачувати частину гонорарів від концертної діяльності. Однак Михайло Круг з сім’єю несподівано повернулися і застали грабіжників зненацька. Виниклі перешкоди Веселов, не замислюючись, вирішив усунути, застосувавши до тещі Круга насильство. Коли на шляху зловмисника раптово виник Михайло Круг, Веселов вистрілив в нього 2 рази з наявного у нього пістолета „ТТ“ калібру 7,62 мм, а потім застрелив собаку, яка охороняла хол першого поверху. Після цього Веселов і Агєєв з місця злочину зникли. Смерть співака наступила в лікарні міста Твері в результаті вогнепальних поранень грудей і живота”, — вказано у повідомленні.

За даними слідства, Веселов був убитий в березні 2003 року ще одним учасником банди “Тверские волки” Олександром Осиповим, який також в даний час відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі. Мотивом вбивства Веселова стала помста за вбивство Михайла Круга. Осіпов розповів слідству, що був знайомий з співаком і був шанувальником його творчості і, дізнавшись, що в смерті Круга винен Дмитро Веселов, застрелив його в лісовому масиві на території Кімрського району Тверської області.

Як писав УНН, ще у 2012 році тіло кіллера, який 10 років тому вбив М. Круга, знайшли в Твері.