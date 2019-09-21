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У СК РФ повідомили деталі вбивства двох співробітників спецзв'язку на вокзалі Брянська

У СК РФ повідомили деталі вбивства двох співробітників спецзв'язку на вокзалі Брянська

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Чоловікові, підозрюваному у вбивстві в Брянську двох співробітників спецзв’язку, пред’явили звинувачення. Про це повідомляється на сайті СК РФ, передає УНН.

Обвинуваченим виявився 31-річний водій-фельд’єгер спецзв’язку. Йому інкримінують вбивство з розбійним нападом (п.п. “а”, “з” ч. 2 ст. 105 КК РФ), розбій в особливо великому розмірі з заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю (п.п. “б”, “в” ч. 4 ст. 162 КК), замах на умисне знищення майна шляхом підпалу (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 КК).

Крім того, чоловіка звинуватили в розкраданні вогнепальної зброї і боєприпасів із застосуванням насильства, небезпечного для життя (п. “б” ч. 4 ст. 226 КК), а також незаконному зберіганні зброї (ч. 1 ст. 222 КК).

За даними слідства, близько 22:00 19 вересня обвинувачений відібрав зброю у колег, коли перебував у відділі спецзв’язку, застрелив їх і виніс з приміщення понад 7 млн ​​руб.

Чоловік спробував приховати сліди вбивств, для чого витягнув носій із записами камер спостереження, здійснив невдалу спробу підпалу службової кімнати і сховався. По дорозі додому він зняв речі, в яких скоїв злочин, і викинув їх разом із записами з відеокамер.

Викрадені гроші і зброю чоловік сховав на території свого домоволодіння. Правоохоронним органам вдалося знайти гроші і зброю, а також одяг і записи з камер спостереження. Розслідування справи триває.

Як писав УНН раніше, на вокзалі російського Брянська вбили двох співробітників спецзв’язку та викрали 7 млн рублів.

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