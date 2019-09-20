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На вокзалі російського Брянська вбили двох співробітників спецзв'язку та викрали 7 млн рублів

На вокзалі російського Брянська вбили двох співробітників спецзв'язку та викрали 7 млн рублів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У ніч на 20 вересня на вокзалі в Брянську вбили двох співробітників служби спеціального зв’язку. Про це повідомляє місцевий телеканал “Городской” і видання “Новости Брянска”, передає УНН.

У пресслужбі УМВС по Брянській області та в управлінні на транспорті МВС по ЦФО ЗМІ порадили звернутися за коментарем в СК.

Як передає телеканал, у чоловіків виявили вогнепальні поранення в голову. Врятувати їх не вдалося. Пізніше “Городской” повідомив, що інцидент стався, коли співробітники чергували в закритому приміщенні для спецзв’язку.

За регламентом вони повинні були зв’язуватися кожні три години з співробітниками вокзалу. Коли черговой дзвінок не надійшов, черговий по вокзалу вирішив перевірити, що сталося. Кімната була закрита, але на вікні біля входу він виявив сліди крові.

Як писав “Новости Брянска”, після інциденту силовики обмежили виїзд з міста в районі телецентру. Вбивство, за даними видання, сталося біля поштового відділення поруч з вокзалом. Зараз на місці працюють слідчі і поліція, а на виїздах з міста чергують посилені наряди ДАІ. Як зазначає “Новости Брянска”, в соцмережах користувачі повідомляють про огляд кожного проїжджаючого автомобіля в районі М’ясокомбінату.

Як передавав УНН, при спробі затримання поліцейського у Москві за хабар, той відкрив вогонь — та вбив патрульного, поранивши ще одного.

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