ЗМІ: при спробі затримання поліцейського у Москві за хабар, той відкрив вогонь - та вбив двох патрульних

КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Москві на станції метро “Рязанський проспект” сталася перестрілка. Це сталося під час затримання співробітника відділу з охорони московського метрополітену, підозрюваного у хабарі. В ході затримання один поліцейський з відділу власної безпеки був убитий, другий поранений та за інформацією ЗМІ помер у лікарні, пише УНН з посиланням на ЗМІ РФ.