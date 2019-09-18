ЗМІ: при спробі затримання поліцейського у Москві за хабар, той відкрив вогонь - та вбив двох патрульних
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Москві на станції метро “Рязанський проспект” сталася перестрілка. Це сталося під час затримання співробітника відділу з охорони московського метрополітену, підозрюваного у хабарі. В ході затримання один поліцейський з відділу власної безпеки був убитий, другий поранений та за інформацією ЗМІ помер у лікарні, пише УНН з посиланням на ЗМІ РФ.
ГУ МВС по Москві повідомило, що стрілянину відкрив співробітник патрульно-постової служби, зараз він затриманий. Baza і паблік “Омбудсмен поліції” повідомляють, що стріляв 35-річний прапорщик Олексій Смірнов. Його намагалися затримати при отриманні хабара в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стверджується, що він вимагав гроші у мігранта.
Співробітники відділу власної безпеки розробляли підозрюваного близько двох тижнів, пише телеграм-канал Life Shot. За його відомостями, патрульного намагалися затримати в приміщенні УВС на метрополітені. Baza пише, що патрульний почав стріляти після того, як йому спробували підкинути тисячу рублів до отриманого хабара у дві тисячі рублів, щоб “погіршити” статтю.
“Омбудсмен поліції” повідомив, що прапорщик застрелив одного поліцейського на платформі метро, а другого — на ескалаторі. Патрульний здійснив безліч пострілів і встиг перезарядити зброю, повідомляє Mash з посиланням на очевидців.
Baza і “Омбудсмен поліції” повідомляють, що в перестрілці загинув 39-річний Максим Веялко. Другий поліцейський — 41-річний Олексій Лімонов — у важкому стані госпіталізований в НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського. За неофіційною інформацією “Омбудсмена поліції”, поранений співробітник помер в лікарні. Life Shot при цьому пише з посиланням на джерела, що поліцейський живий, йому роблять операцію. Офіційно імена поліцейських поки не повідомляли.
Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про посягання на життя співробітника МВС. Поліція Москви проводить перевірку, в ході якої оцінить дії посадових осіб, які планували і проводили операцію в метро.
Як передавав УНН, на військових навчаннях у Росії БТР збив двох росгвардійців.