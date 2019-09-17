На військових навчаннях у Росії БТР збив двох росгвардійців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Бронетранспортер збив двох співробітників Росгвардіі на навчаннях в Смоленській області. Про це повідомили у вівторок у військовому слідчому відділі СК по Смоленському гарнізону, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Так, таке є", - сказав співрозмовник агентства, відповідаючи на питання, чи мав місце такий інцидент.
Надзвичайна подія сталася на території населеного пункту Жернівка, пише видання.
При цьому в пресслужбі Росгвардіі повідомили, що загинув лише один військовослужбовець.
"За фактом травм, отриманих на занятті під Смоленськом двома військовослужбовцями, один з яких помер, командування Центрального округу військ національної гвардії РФ проводить службову перевірку", - сказали в пресслужбі.
Джерело в медичних колах повідомило агентству, що другий військовослужбовець в даний час госпіталізований з легкими травмами.
Як повідомляв УНН, кабріолет збив чотирьох людей на тротуарі в центрі Харкова.