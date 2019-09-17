На военных учениях в России БТР сбил двух росгвардийцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Бронетранспортер сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области. Об этом сообщили во вторник в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Да, такое есть”, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, имел ли место такой инцидент.
ЧП произошло на территории населенного пункта Жерновка, пишет издание.
При этом в пресс-службе Росгвардии сообщили, что погиб только один военнослужащий.
“По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых умер, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку”, — сказали в пресс-службе.
Источник в медицинских кругах сообщил агентству, что второй военнослужащий в настоящее время госпитализирован с легкими травмами.
Как сообщал УНН, кабриолет сбил четырех человек на тротуаре в центре Харькова.