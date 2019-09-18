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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60172 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111517 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103350 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110356 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119719 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148310 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148690 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140467 просмотра

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СМИ: при попытке задержания полицейского в Москве за взятку, тот открыл огонь - и убил двух патрульных

Киев  •  УНН

 • 14131 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Москве на станции метро “Рязанский проспект” произошла перестрелка. Это произошло во время задержания сотрудника отдела по охране московского метрополитена, подозреваемого во взятке. В ходе задержания один полицейский из отдела собственной безопасности был убит, второй ранен и по информации СМИ умер в больнице, пишет УНН со ссылкой на СМИ РФ.

ГУ МВД по Москве сообщило, что стрельбу открыл сотрудник патрульно-постовой службы, сейчас он задержан. Baza и паблик “Омбудсмен полиции” сообщают, что стрелял 35-летний прапорщик Алексей Смирнов. Его пытались задержать при получении взятки в размере двух тысяч рублей. Утверждается, что он вымогал деньги у мигранта.

Сотрудники отдела собственной безопасности разрабатывали подозреваемого около двух недель, пишет телеграмм канал Life Shot. По его сведениям, патрульного пытались задержать в помещении УВД на метрополитене. Baza пишет, что патрульный начал стрелять после того, как ему попытались подбросить тысячу рублей в полученной взятки в две тысячи рублей, чтобы “ухудшить” статью.

“Омбудсмен полиции” сообщил, что прапорщик застрелил одного полицейского на платформе метро, а второго — на эскалаторе. Патрульный совершил множество выстрелов и успел перезарядить оружие, сообщает Mash со ссылкой на очевидцев.

Baza и “Омбудсмен полиции” сообщают, что в перестрелке погиб 39-летний Максим Веялко. Второй полицейский — 41-летний Алексей Лимонов — в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По неофициальной информации “Омбудсмена полиции”, раненный сотрудник скончался в больнице. Life Shot при этом пишет со ссылкой на источники, что полицейский жив, ему делают операцию. Официально имена полицейских пока не сообщали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника МВД. Полиция Москвы проводит проверку, в ходе которой оценит действия должностных лиц, планировали и проводили операцию в метро.

Как сообщал УНН, на военных учениях в России БТР сбил двух росгвардийцев.

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