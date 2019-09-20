На вокзале российского Брянска убили двух сотрудников спецсвязи и похитили 7 млн рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи. Об этом сообщает местный телеканал “Городской” и издание “Новости Брянска”, передает УНН.
В пресс-службе УМВД по Брянской области и в управлении на транспорте МВД по ЦФО СМИ посоветовали обратиться за комментарием в СК.
Как передает телеканал, у мужчин обнаружили огнестрельные ранения в голову. Спасти их не удалось. Позже “Городской” сообщил, что инцидент произошел, когда сотрудники дежурили в закрытом помещении для спецсвязи.
По регламенту они должны были связываться каждые три часа с сотрудниками вокзала. Когда очередного звонка не поступило, дежурный по вокзалу решил проверить, что произошло. Комната была закрыта, но на окне возле входа он обнаружил следы крови.
Как писал “Новости Брянск”, после инцидента силовики ограничили выезд из города в районе телецентра. Убийство, по данным издания, произошло возле почтового отделения рядом с вокзалом. Сейчас на месте работают следователи и полиция, а на выездах из города дежурят усиленные наряды ГИБДД. Как отмечает “Новости Брянск”, в соцсетях пользователи сообщают о досмотре каждого проезжающего автомобиля в районе Мясокомбината.
Как сообщал УНН, при попытке задержания полицейского в Москве за взятку, тот открыл огонь — и убил патрульного, ранив еще одного.