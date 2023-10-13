Сійярто знову у москві: заявив, що Угорщина прагне продовжувати співпрацю з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Угорський консервативний політик і міністр закордонних справ Петер Сіярто приїхав до москви та здійснив ранковий променад з демонстративним фото на фоні річки, а згодом зустрівся з російськими урядовцями, заявивши, що "Угорщина прагне продовжувати співпрацю з росією" "навіть за нинішніх геополітичних обставин". Про це свідчать дописи на Facebook-сторінці Сійярто, повідомляє УНН.
Деталі
За даними угорських ЗМІ, міністр закордонних справ Угорщини прибув до москви для участі в заході під назвою "Тиждень енергетики".
«Тихо, але холодно на ранковій річці в москві», - додав політик допис до відповідного фото на сторінці Facebook. Можливо, Сійярто займався спортом - на фото він позує у спортивному одязі.
Трішки пізніше, політик додав допис у соцмережі, у якому наголосив про угорсько-російське співробітництво і збереження відносин з росією як запоруки безпеки енергопостачання країни.
Цитата
«Угорсько-російське співробітництво у стратегічно важливих галузях має велике значення для нашої країни, тому наше безпечне енергопостачання не може бути гарантовано без підтримки відносин із росією», - написав Сійярто.
Також він зазначив, що Угорщина продовжує підтримувати експансію угорських компаній сільськогосподарської та харчової промисловості на російський ринок, а також виступаємо за розвиток співробітництва у сфері охорони здоров'я, бо "санкції також не торкаються сільського господарства та охорони здоров'я".
Окрім того, він оприлюднив фото з зустрічей з російськими урядовцями.
Нагадаємо
Голова МЗС Угорщини Сійярто їздив до москви у квітні.