Голова МЗС Угорщини Сійярто поїхав до москви
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто відправився з візитом до москви. Планує обговорити питання постачання Угорщині газу, нафти та ядерного палива, про що повідомив у Facebook, пише УНН.
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"Безпека енергопостачання Угорщини потребує безперебійного транспортування газу, транспортування нафти та транспортування ядерного палива. Щоб виконати ці три умови, угорсько-російська енергетична співпраця має бути без перешкод. (...) Сьогодні в москві обговоримо найважливіші питання співпраці, необхідних для безпеки угорського енергопостачання: спочатку з олександром новаком, віце-прем'єр-міністром з питань енергетики, а потім з олексієм ліхачовим, генеральним директором "росатому", - написав Сійярто.
Деталі
Він вже зустрівся з новаком.
"Сьогодні на порядку денному з віце-прем’єр-міністром олександром новаком стоять серйозні питання: фізична та технічна безпека газопроводу "Турецький потік", який постачає природний газ до нашої країни, забезпечення транзитних перевезень по трубопроводу, яким постачається нам нафта, а також запобігання санкціям, що загрожують атомній промисловості", - зазначив голова МЗС Угорщини.
Доповнення
Угорщина, яка є членом ЄС, неодноразово критикувала санкції ЄС щодо росії через її вторгнення в Україну, заявляючи, що вони не змогли суттєво послабити росію, водночас ризикуючи знищити європейську економіку.
Україна закликала ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію "росатом" під санкції, але Угорщина, яка має атомну станцію, яку планує розширити разом з "росатомом", блокує це.
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