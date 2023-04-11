Глава МИД Венгрии Сийярто поехал в москву
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправился с визитом в москву. Планирует обсудить вопросы поставок Венгрии газа, нефти и ядерного топлива, о чем сообщил в Facebook, пишет УНН.
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"Безопасность энергоснабжения Венгрии требует бесперебойной транспортировки газа, транспортировки нефти и транспортировки ядерного топлива. Чтобы выполнить эти три условия, венгерско-российское энергетическое сотрудничество должно быть беспрепятственным. (...) Сегодня в москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимых для безопасности венгерского энергоснабжения: сначала с александром новаком, вице-премьер-министром по вопросам энергетики, а затем с алексеем лихачевым, генеральным директором "росатома", - написал Сийярто.
Детали
Он уже встретился с новаком.
"Сегодня на повестке дня с вице-премьер-министром александром новаком стоят серьезные вопросы: физическая и техническая безопасность газопровода "Турецкий поток", который поставляет природный газ в нашу страну, обеспечение транзитных перевозок по трубопроводу, по которому поставляется нам нефть, а также предотвращение санкций, угрожающих атомной промышленности", - отметил глава МИД Венгрии.
Дополнение
Венгрия, которая является членом ЕС, неоднократно критиковала санкции ЕС в отношении россии из-за ее вторжения в Украину, заявляя, что они не смогли существенно ослабить россию, в то же время рискуя уничтожить европейскую экономику.
Украина призвала ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию "росатом" под санкции, но Венгрия, которая имеет атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "росатомом", блокирует это.
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