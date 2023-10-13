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Сийярто снова в москве: заявил, что Венгрия стремится продолжать сотрудничество с рф

Сийярто снова в москве: заявил, что Венгрия стремится продолжать сотрудничество с рф

Киев • УНН

 • 386645 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Венгерский консервативный политик и министр иностранных дел Петер Сийярто приехал в москву и совершил утренний променад с демонстративным фото на фоне реки, а затем встретился с российскими чиновниками, заявив, что "Венгрия стремится продолжать сотрудничество с россией" "даже при нынешних геополитических обстоятельствах". Об этом свидетельствуют сообщения на Facebook-странице Сийярто, сообщает УНН.

Детали

По данным венгерских СМИ, министр иностранных дел Венгрии прибыл в москву для участия в мероприятии под названием "Неделя энергетики". 

«Тихо, но холодно на утренней реке в москве», - добавил политик сообщение к соответствующему фото на странице Facebook. Возможно, Сийярто занимался спортом - на фото он позирует в спортивной одежде.

Чуть позже, политик добавил сообщение в соцсети, в котором отметил венгерско-российское сотрудничество и сохранение отношений с россией как залог безопасности энергоснабжения страны.

Цитата

«Венгерско-российское сотрудничество в стратегически важных областях имеет большое значение для нашей страны, поэтому наше безопасное энергоснабжение не может быть гарантировано без поддержания отношений с россией», - написал Сийярто.

Также он отметил, что Венгрия продолжает поддерживать экспансию венгерских компаний сельскохозяйственной и пищевой промышленности на российский рынок, а также выступаем за развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, потому что "санкции также не касаются сельского хозяйства и здравоохранения".

Кроме того, он обнародовал фото со встреч с российскими чиновниками.

Напомним

Глава МИД Венгрии Сийярто ездил в москву в апреле.

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