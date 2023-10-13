Сийярто снова в москве: заявил, что Венгрия стремится продолжать сотрудничество с рф

КИЕВ. 13 октября. УНН. Венгерский консервативный политик и министр иностранных дел Петер Сийярто приехал в москву и совершил утренний променад с демонстративным фото на фоне реки, а затем встретился с российскими чиновниками, заявив, что "Венгрия стремится продолжать сотрудничество с россией" "даже при нынешних геополитических обстоятельствах". Об этом свидетельствуют сообщения на Facebook-странице Сийярто, сообщает УНН.