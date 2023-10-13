Сийярто снова в москве: заявил, что Венгрия стремится продолжать сотрудничество с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Венгерский консервативный политик и министр иностранных дел Петер Сийярто приехал в москву и совершил утренний променад с демонстративным фото на фоне реки, а затем встретился с российскими чиновниками, заявив, что "Венгрия стремится продолжать сотрудничество с россией" "даже при нынешних геополитических обстоятельствах". Об этом свидетельствуют сообщения на Facebook-странице Сийярто, сообщает УНН.
Детали
По данным венгерских СМИ, министр иностранных дел Венгрии прибыл в москву для участия в мероприятии под названием "Неделя энергетики".
«Тихо, но холодно на утренней реке в москве», - добавил политик сообщение к соответствующему фото на странице Facebook. Возможно, Сийярто занимался спортом - на фото он позирует в спортивной одежде.
Чуть позже, политик добавил сообщение в соцсети, в котором отметил венгерско-российское сотрудничество и сохранение отношений с россией как залог безопасности энергоснабжения страны.
Цитата
«Венгерско-российское сотрудничество в стратегически важных областях имеет большое значение для нашей страны, поэтому наше безопасное энергоснабжение не может быть гарантировано без поддержания отношений с россией», - написал Сийярто.
Также он отметил, что Венгрия продолжает поддерживать экспансию венгерских компаний сельскохозяйственной и пищевой промышленности на российский рынок, а также выступаем за развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, потому что "санкции также не касаются сельского хозяйства и здравоохранения".
Кроме того, он обнародовал фото со встреч с российскими чиновниками.
Напомним
Глава МИД Венгрии Сийярто ездил в москву в апреле.