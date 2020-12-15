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Ситуація у Карабасі: Азербайджан та Вірменія провели обмін полоненими

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Вірменія і Азербайджан провели обмін військовополоненими, захопленими під час війни в Нагірному Карабасі, посередниками при цьому виступили російські миротворці, пише УНН з посиланням на вірменську редакцію “Радіо Свобода”.

Ситуація у Карабасі: Азербайджан та Вірменія провели обмін полоненими

У понеділок додому повернулися 12 азербайджанських і 44 вірменських полонених, але пошуки зниклих безвісти тривають.

Підготовка до обміну була ускладнена не тільки розбіжностями сторін, але і свідченнями жорстокого поводження з полоненими і першим серйозним викликом для російського миротворчого контингенту — порушенням режиму припинення вогню на вихідних.

В Азербайджані, між тим, були заарештовані четверо військових: двоє звинувачуються в нарузі над тілами вірменських солдатів, а ще двоє — в руйнуванні надгробків в Карабасі.

Обмін полоненими відбувався у форматі “всіх на всіх”, тобто всіх утримуваних в Азербайджані вірмен і всіх утримуваних вірменськими силами азербайджанців, незалежно від часу і умов їх затримання.

Всього в Вірменію повернулися 44 військових і мирних жителі, а в Азербайджан — 12. Серед них — Шахбаз Гулієв і Дільгам Аскеров, затримані вірменськими силами в 2014 році і засуджені судом невизнаної Нагірно-Карабаської республіки за звинуваченням у вбивстві. Азербайджан вважав їх заручниками.

На даний момент невідомо, чи дійсно усі полонені вірмени і азербайджанці були повернуті.

“Російські миротворці продовжують надавати допомогу в зборі відомостей про зниклих безвісти в ході конфлікту в Нагірному Карабасі. Для уточнення інформації офіцерами російських миротворчих сил оброблено 480 телефонних звернень, що надійшли по „гарячій лінії“, проведено більше 2 100 зустрічей з громадянами”, — сказав представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Війна в Карабасі завершилася 9 листопада, але тільки зараз полонені азербайджанці і вірмени повертаються додому. Процес обміну проходив за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), але важливу роль у ньому зіграла і Росія.

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