Ситуация в Карабахе: Азербайджан и Армения провели обмен пленными

В понедельник домой вернулись 12 азербайджанских и 44 армянских пленных, но поиски пропавших без вести продолжаются.

Подготовка к обмену была осложнена не только разногласиями сторон, но и свидетельствами жестокого обращения с пленными и первым серьезным вызовом для российского миротворческого контингента — нарушением режима прекращения огня на выходных.

В Азербайджане, между тем, были арестованы четверо военных: двое обвиняются в надругательствах над телами армянских солдат, а еще двое — в разрушении надгробий в Карабахе.

Обмен пленными происходил в формате “всех на всех”, то есть всех удерживаемых в Азербайджане армян и всех удерживаемых армянскими силами азербайджанцев, вне зависимости от времени и условий их задержания.

Всего в Армению вернулись 44 военных и мирных жителя, а в Азербайджан — 12. Среди них — Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, задержанные армянскими силами в 2014 году и осужденные судом непризнанной Нагорно-Карабахской республики по обвинению в убийстве. Азербайджан считал их заложниками.

На данный момент неизвестно, действительно ли все пленные армяне и азербайджанцы были возвращены.

“Российские миротворцы продолжают оказывать помощь в сборе сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Для уточнения информации офицерами российских миротворческих сил обработано 480 телефонных обращений, поступивших по „горячей линии“, проведено более 2 100 встреч с гражданами”, — сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Война в Карабахе завершилась 9 ноября, но только сейчас пленные азербайджанцы и армяне возвращаются домой. Процесс обмена проходил при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК), но важную роль в нем сыграла и Россия.