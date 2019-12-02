Ситуація на КПВВ на Донбасі: в чергах нарахували 230 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Зранку в понеділок, 2 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в чергах застрягли 230 автівок. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 15/55; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 20/30; "Гнутове" – 30/20", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що 1 грудня в КПВВ "Мар’їнка" громадяни двічі намагались підкупити прикордонників. Особи, за безперешкодне перетинання лінії розмежування пропонували хабар у сумі 2600 гривень. Проте прикордонники від таких пропозицій відмовились та по факту виявлення ознак злочину, передбачених ст. 369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) повідомили співробітників Нацполіції.
Загалом через КПВВ минулої доби прослідувало 26,9 тисячі осіб та 3,5 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.
Нагадаємо, район проведення операції Об'єднаних сил відвідала делегація Словацької республіки на чолі із Головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької республіки Мірославом Лайчаком.