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Глава ОБСЄ Лайчак відвідав КПВВ "Станиця Луганська"

Глава ОБСЄ Лайчак відвідав КПВВ "Станиця Луганська"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. До району проведення операції Об'єднаних сил прибула делегація Словацької республіки на чолі із Головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької республіки Мірославом Лайчаком. Вони отримали актуальну інформацію щодо безпекової ситуації та наслідків дій російських окупаційних військ, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Завдання нашої країни, як і кожної – це берегти своїх людей і свою територію", – наголосив заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Андрій Ігнатьєв в ході брифінгу.

Мірослав Лайчак відповів, що за більше ніж півроку ситуація на лінії розмежування змінилась:

"Я тут був в січні. І прогрес є. Це дуже важливо, що з'явився міст. І тут справді стало набагато тихіше, проте, певні порушення таки є".

Після огляду роботи КПВВ "Станиця Луганська" представники делегації оглянули медпункт та вручили сертифікат на отримання автомобілів швидкої допомоги.

"Силами словаків ми відкрили цей медпункт, адже ми розуміємо наскільки він важливий, оскільки щодня десятки тисяч людей перетинають цю лінію", - підсумували гості.

Нагадаємо, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мірослав Лайчак 28-29 листопада здійснив візит в Україну.

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