Глава ОБСЄ відвідав Донбас і похвалив Зеленського

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мірослав Лайчак 28-29 листопада здійснив візит в Україну. Головним пунктом порядку денного міністра стало відвідування відремонтованого мосту в Станиці Луганській, де він побував разом із заступником міністра закордонних справ України Єгором Божком. Про поїздку Лайчака повідомляє на своєму сайті міністерство закордонних і європейських справ Словацької Республіки, передає УНН.