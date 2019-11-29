Глава ОБСЄ відвідав Донбас і похвалив Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мірослав Лайчак 28-29 листопада здійснив візит в Україну. Головним пунктом порядку денного міністра стало відвідування відремонтованого мосту в Станиці Луганській, де він побував разом із заступником міністра закордонних справ України Єгором Божком. Про поїздку Лайчака повідомляє на своєму сайті міністерство закордонних і європейських справ Словацької Республіки, передає УНН.
"Україна - наш найбільший сусід, і ми щиро хочемо миру в вашій країні, що також є передумовою для стабільності в Європі", - наголосив глава словацької дипломатії і діючий президент ОБСЄ.
Він також відзначив зусилля Президента Володимира Зеленського по досягненню миру в окупованих регіонах, пише МЗС.
Лайчак висловив надію, що майбутній саміт "Нормандське четвірки" в Парижі додасть потужний імпульс повного виконання Мінських угод, а також дипломатичним переговорам про мирне врегулювання конфлікту. Міністр наголосив, що через п'ять років після конфлікту необхідно мобілізувати зусилля, щоб остаточно припинити обстріли, встановити припинення вогню, відвівши війська і важку техніку від лінії зіткнення, і зробити подальші кроки відповідно до Мінських угод.
Під час свого візиту в Станицю Луганську Лайчак заявив, що зусилля з просування до врегулювання конфлікту в регіоні та зменшення страждань безпосередньо постраждалих людей є одним з пріоритетів головування Словаччини в ОБСЄ.
"Це моя четверта поїздка в Україну на посаді Чинного президента ОБСЄ, що відображає особливу важливість, яку я надаю кризі на сході України. Пошук сталого мирного вирішення залишається головним пріоритетом ОБСЄ", - сказав Лайчак.
Міністр додав, що головування Словаччини в ОБСЄ також зосередило увагу на гуманітарному аспекті конфлікту в Україні і запропонувало дев'ять заходів, спрямованих на зміцнення довіри на початку року. Серед них був ремонт зруйнованого доступу до мосту в Станиці Луганській.
"Головування Словаччини в ОБСЄ відстоювало ідею ремонту моста на всіх рівнях. Це було також темою моєї першої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у червні цього року. Міст став символом доброї волі. Я закликаю всі сторони зберегти цю хорошу тенденцію і продовжити наступні кроки - відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення, обмін ув'язненими, створення захисних зон навколо важливої цивільної інфраструктури, подальше розмінування і так далі", - додав Лайчак.
Він також підкреслив гуманітарний вимір своєї місії, передавши три машини швидкої допомоги місцевій владі.
Як повідомляв УНН, ОБСЄ продовжуватиме сприяння мирному врегулюванню на Донбасі.