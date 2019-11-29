Глава ОБСЕ посетил Донбасс и похвалил Зеленского

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 23705 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105205 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 84683 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 104891 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117013 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146963 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147682 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140300 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184643 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116696 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 110228 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 122628 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

6 марта, 14:01 • 112490 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 107413 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 55739 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 107413 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 122628 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 184643 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 165655 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 191613 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 110236 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 122790 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 125457 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 130052 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 126403 просмотра
Актуальное
Глава ОБСЕ посетил Донбасс и похвалил Зеленского

Глава ОБСЕ посетил Донбасс и похвалил Зеленского

Киев  •  УНН

 • 9619 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак 28-29 ноября совершил визит в Украину. Главным пунктом повестки дня министра стало посещение отремонтированного моста в Станице Луганской, где он побывал вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божоком. О поездке Лайчака сообщает на своём сайте министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики, передаёт УНН.

“Украина — наш самый большой сосед, и мы искренне хотим мира в вашей стране, что также является предпосылкой для стабильности в Европе”, — подчеркнул глава словацкой дипломатии и действующий президент ОБСЕ.

Он также отметил усилия президента Владимира Зеленского по достижению мира в оккупированных регионах, пишет МИД.
Лайчак выразил надежду, что предстоящий саммит “Нормандской четверки” в Париже придаст мощный импульс полному выполнению Минских соглашений, а также дипломатическим переговорам о мирном урегулировании конфликта. Министр подчеркнул, что через пять лет после конфликта необходимо мобилизовать усилия, чтобы окончательно прекратить обстрелы, установить прекращение огня, отведя войска и тяжелой техники от линии соприкосновения, и предпринять дальнейшие шаги в соответствии с Минскими соглашениями.

Во время своего визита в Станицу Луганскую Лайчак заявил, что усилия по продвижению к урегулированию конфликта в регионе и уменьшению страданий непосредственно пострадавших людей являются одним из приоритетов председательства Словакии в ОБСЕ.

“Это моя четвертая поездка в Украину в должности Действующего президента ОБСЕ, что отражает особую важность, которую я придаю кризису на востоке Украины. Поиск устойчивого мирного решения остается главным приоритетом ОБСЕ ”, - сказал Лайчак.

Министр добавил, что председательство Словакии в ОБСЕ также сосредоточило внимание на гуманитарном аспекте конфликта в Украине и предложило девять мер, направленных на укрепление доверия в начале года. Среди них был ремонт разрушенного доступа к мосту в Станице Луганской.

“Председательство Словакии в ОБСЕ отстаивало идею ремонта моста на всех уровнях. Это было также темой моей первой встречи с президентом Владимиром Зеленским в июне этого года. Мост стал символом доброй воли. Я призываю все стороны сохранить эту хорошую тенденцию и продолжить следующие шаги — открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, обмен заключенными, создание защитных зон вокруг важной гражданской инфраструктуры, дальнейшее разминирование и так далее”, — добавил Лайчак.

Он также подчеркнул гуманитарное измерение своей миссии, передав три машины скорой помощи местным властям.

Как сообщал УНН, ОБСЕ будет продолжать содействие мирному урегулированию на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы