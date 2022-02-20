Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, в тому числі в межах Чорнобильської зони відчуження - прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України продовжують посилено нести службу. В службовій діяльності враховується вся інформація, яка може впливати на стан охорони кордону. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення ДПСУ.
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Водночас, в ДПСУ зазначають, що рамках спільних військових навчань Білорусі та РФ не виключено переміщення техніки поряд з державним кордоном України.
"Проте прикордонні підрозділи пильно стежать за держрубежем, а також за діями на суміжній території. Для моніторингу працює патрульна авіація та застосовуються безпілотні літальні комплекси", - повідомили прикордонники.
Порушення кордону військовою технікою з суміжної країни не фіксувалося.
Державна прикордонна служба України закликає всіх перевіряти інформацію, яка нині активно поширюється на різних ресурсах, довіряти тільки офіційним джерелам інформації і просить всіх зберігати спокій.