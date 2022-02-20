Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, в том числе в пределах Чернобыльской зоны отчуждения - пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины продолжают усиленно нести службу. В служебной деятельности учитывается вся информация, которая может влиять на состояние охраны границы. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение ГПСУ.
Детали
В то же время, в ГПСУ отмечают, что рамках совместных военных учений Беларуси и РФ не исключено перемещение техники рядом с государственной границей Украины.
"Однако пограничные подразделения пристально следят за госрубежем, а также за действиями на смежной территории. Для мониторинга работает патрульная авиация и применяются беспилотные летательные комплексы", - сообщили пограничники.
Нарушение границы военной техникой из смежной страны не фиксировалось.
Государственная пограничная служба Украины призывает всех проверять информацию, которая сейчас активно распространяется на различных ресурсах, доверять только официальным источникам информации и просит всех сохранять спокойствие.