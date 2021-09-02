Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили чотири обстріли, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Від початку цієї доби, 2 вересня, на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, поранено українського військового, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
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Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.
Біля Красногорівки противник застосував артилерію калібру 100-мм.
Цитата
"У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.
Додамо
У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.