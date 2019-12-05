Ситуація на Донбасі: бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться в повідомлені.
Так, 3 обстріли позицій українських захисників бойовиками, зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: двічі неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля Луганського — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ противник здійснив 2 обстріли по укріпленнях Об’єднаних сил: біля Широкиного — з мінометів калібру 82 мм; неподалік Лебединського — зі стрілецької зброї”, — зазначається в повідомленні.
Також, сьогодні, 5 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, за даними розвідки у РФ розслідують розкрадання офіцерами на Донбасі зброї та військової техніки.